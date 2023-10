Vendemmia al via. Si cerca personale

La vendemmia è in pieno svolgimento nella provincia di Siena, ma in tanti fanno fatica a trovare personale. La faticosità del lavoro in questione e la brevità dei contratti quest’anno sembrano forse spaventare più degli anni scorsi. A gettare acqua sul fuoco però ci pensa Simone Solfanelli, direttore di Coldiretti Siena, che sottolinea di non aver registrato particolari carenze per la vendemmia 2023, a differenza magari di altre annate. "Noi come Coldiretti in realtà non abbiamo riscontrato una particolare difficoltà per la vendemmia – le parole di Solfanelli – per una serie di motivazioni piuttosto logiche. Il primo motivo è che c’è oggettivamente meno uva così come ci sono meno olive. La diminuzione del prodotto è logicamente un fattore in questo senso. Poi le esperienze degli anni precedenti hanno fatto sì che le imprese si organizzassero per tempo. In pochi infatti, ci risulta, hanno cercato personale a ridosso dell’attività di vendemmia". Solfanelli poi prosegue con l’analisi di causa ed effetto: "Con la finanziaria del 2023 c’è stata la reintroduzione dei contratti subordinati occasionali nel settore agricolo, una sorta di nuovi voucher, quindi le aziende hanno usufruito anche di questa forma contrattuale. Infine, ultimo aspetto, è che in diversi hanno iniziato ad avere le vendemmiatrici meccaniche, specialmente in impianti nuovi". Tra due mesi si chiuderà l’anno ed è già possibile per Solfanelli fare un primo parziale bilancio: "Dobbiamo registrare un anno molto difficile. Per la viticoltura i problemi sono stati di natura climatica con una primavera piovosa, seguita da un inverno molto mite e poi da un’estate caldissima e senza piogge. Tutto ciò ha messo in grande difficolta anche olive, cereali, allevamenti ovini, che combattono anche con gli attacchi di predatori. Le imprese agricole nel 2023 hanno scontato anno molto complesso".

Guido De Leo