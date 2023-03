Vende i cavalli del datore di lavoro Accusato di appropriazione indebita

Faceva il manutentore di impianti elettrici in una grande azienda agricola di Monticiano. Ma il proprietario, visto che l’uomo sosteneva di essere un intenditore di cavalli, lo impiegava anche nel maneggio. Di più: gli aveva detto, in relazione alle eventuali vendite di cavalli, di metterlo in contatto con potenziali acquirenti. Tuttavia il dipendente, difeso dall’avvocato Moroni, è finito sotto processo per appropriazione indebita a seguito della denuncia da parte del titolare, assistito dall’avvocato Alessandro Buonasera. Secondo l’accusa, infatti, avrebbe venduto due cavalli (femmina e puledro) che non erano suoi in cassando il relativo denaro, circa 2500 euro. La vicenda giudiziaria, che ha visto ieri un approfondimento davanti al giudice Elena Pollini grazie a due testimonianze, potrebbe però chiudersi con un accordo per il risarcimento del danno. L’udienza è stata infatti rinviata perché ci sono trattative in corso.

I cavalli che hanno messo nei guai l’uomo erano esemplari di quarter horse americani. Appassionato di questa razza, secondo quanto emerso anche dalla lettura del verbale di sommarie informazioni del 2019 da parte del pm in aula, avrebbe consegnato all’imputato 500 euro in contanti come acconto, poi altri 600 ed il resto in ricariche poste pay.

Nel corso delle testimonianze sarebbe emersa anche un’altra circostanza, relativa al fatto che l’uomo che acquistò i due esemplari avrebbe fatto riferimento sempre all’imputato per usufruire in precedenza di un esemplare per la monta. Fatto che non figura fra le accuse. Quanto ai quarter horse sono cavalli amichevoli e intelligenti, fra i preferiti dei cow boy americani.