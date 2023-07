Velluto, pronto a mettere il giubbetto "A luglio ho detto no al Palio ’contro’"

Velluto, il nome per l’Assunta sta girando con insistenza.

"Stiamo a guardare, sono molto tranquillo".

Le dirigenze però a scuderia si sono viste.

"Questa volta mi sembra che ci sia un vero interessamento nei confronti di Dino, non vengono da me perché dietro c’è qualcun altro".

Bussano alla tua porta per quello che hai fatto vedere.

"I risultati negli anni ci sono sempre stati".

Tre coppie di rivali, i capitani pensano anche ad un Palio ’contro’.

"Possibile che neppure mi interessi, guarda. Non ho da dimostrare niente a nessuno. Ti dirò di più: a luglio quando mi hanno chiesto se ero disponibile al riguardo ho risposto che non mi interessava. Sono stato tanto senza montare, posso restarci ancora. Poi che c’entra, quando sei a cavallo concordi con la dirigenza come impostare la corsa. Nel Palio ’contro’ oggi molte cose è impossibile farle. Anzi, ultimamente l’unica è andare davanti all’avversaria però devi essere fortunato e avere anche il cavallo giusto per farlo".

Si è parlato tanto della Chiocciola e di Dino Pes.

"Ci sono Contrade con cui ho buoni rapporti, che si chiami Chiocciola, Pantera, la Torre stessa. Ci sono Contrade che non è detto che mi montino ma con le quali esiste un buon rapporto".

Come sta Dino dopo la caduta a Bientina?

"Nessuna conseguenza. E’ andato giù il cavallo dopo l’ultima curva, sennò vincevo di sicuro".

Alla fine ha prevalso Topalli: i giovani non riescono a battervi?

"Sono situazioni, poi è sempre il cavallo a fare la differenza".

Alla Tratta di agosto monterai?

"Assolutamente no. Anche il proprietario di Unamore ha sempre saputo che non l’avrei mai montato la notte e alla tratta. Non devo dimostrare niente".

Tittia ha vinto 5 Palii a fila, sono tanti.

"E’ bravissimo".

Cavalli big si rivedono ad agosto?

"A me non toccheranno. Però credo che una Contrada non possa essere esclusa dal Palio il 13".

Alcuni soggetti hanno deluso.

"A volte vengono presi più per pubblicità che per merito reale".

Dal 2000 hai montato in Piazza, cosa è cambiato?

"Alla fine il Palio va da solo, nel senso che si adatta a seconda di ciò che serve a fantini e dirigenti".

La.Valde.