Vede gli agenti e scappa. Giovane in questura

La polizia non molla la presa sul centro storico. La Volante controlla piazza Gramsci, la zona della Lizza. Ma anche la piazzetta sotto la basilica di San Domenico dove già in passato erano stati segnalati episodi di piccolo spaccio, anche dai contradaioli. E giri strani di giovanissimi. Così è venuto naturale agli agenti, quando a metà pomeriggio, verso le 16,30, hanno notato alcuni ragazzi, intervenire per un controllo. Uno di loro, la scena davanti ai passanti, ha cercato di allontanarsi facendo alcuni metri prima di essere fermato e poi evidentemente accompagnato in questura. Sembra che il giovane fosse destinatario di una misura di prevenzione, ecco forse la ragione per cui cercava di scappare. I controlli proseguiranno anche in quest’area in funzione anti-spaccio.

La.Valde.