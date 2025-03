Vecchi bilanci, per tre chiesto il processo

Dei nove imputati per la vicenda dei crediti deteriorati di Mps, la Procura di Milano ha chiesto il non luogo a procedere per cinque persone e ha invece ribadito la richiesta di processo per tre (l’ex amministratore delegato Fabrizio Viola, l’ex presidente Massimo Tononi, l’ex dirigente Arturo Betunio), con l’accusa di false comunicazioni sociali in relazione al bilancio 2015 e alla semestrale al 30 giugno 2016. La richiesta è stata fatta oggi davanti al gup Fiammetta Modica. Alcune migliaia invece sono le parti civili. Tra le persone per cui è stato chiesto il proscioglimento ci sono gli ex presidenti Alessandro Profumo, Alessandro Falciai e Stefania Bariatti. Si ritorna in aula il prossimo 9 aprile.