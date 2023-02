Variazione di bilancio Masi, Pd: "Problemi di sostenibilità sui conti"

La variazione di Bilancio approvata nell’ultimo Consiglio comunale, solleva le critiche del capogruppo Pd Alessandro Masi: "Il 30 dicembre scorso avevo già espresso le mie preoccupazioni su questo ultimo bilancio di previsione dell’amministrazione De Mossi – afferma –. Più in particolare, si registra un minor dinamismo del Comune e minori servizi: scende infatti la spesa nelle politiche sociali, in quelle giovanili e nella cultura, nell’edilizia Erp e nei trasporti".

E ancora: "Ricordo che la pressione fiscale su famiglie e imprese è rimasta invariata ed elevata: oggi questo significa in media circa 1.100 euro annue per cittadino. C’e infine difficoltà a riscuotere le tariffe: nel rapporto tra quello che si accerta sperando di riscuotere e quello che poi si riscuote effettivamente, nell’ultimo triennio il Comune si attesta intorno al 70% per le imposte, tasse e proventi, mentre raggiunge il 53,3% per beni e servizi e il 25% per le sanzioni".

Masi continua: "Su queste fragili basi di immobilismo si è poi costruita un’ambiziosa piramide di opere per 70 milioni di euro per il 2023, concentrate per metà sul treno del Pnrr e del fine mandato e finanziate anche con bandi regionali, nazionali e comunitari, oltrechè aumentando nuovamente l’indebitamento dell’ente, della cui riduzione l’amministrazione si era vantata – è la conclusione –. Per mantenere l’equilibrio di parte corrente, si dovrà ricorrere a un utilizzo consistente delle entrate in conto capitale, con quasi 2 milioni dioneri concessori. I nuovi inquilini di Palazzo pubblico si troveranno non pochi problemi di sostenibilità del bilancio".