Variante urbanistica delle Scotte Nuovo scontro in Comune Capitani cerca di blindare l’atto

di Cristina Belvedere

Nuova riuniune congiunta tra la commissione Assetto del territorio, guidata da Maurizio Forzoni (FdI) e la commissione Sanità presieduta dalla collega di partito Barbara Magi. E nuova discussione sulla variante urbanististica della Scotte. Dopo il confronto serrato della settimana scorsa, le due commissioni hanno esaminato il parere di procedibilità firmato dal segretario generale Franco Caridi, parere richiesto esplicitamente dal capogruppo di FdI Forzoni, per mettere i consiglieri comunali al riparo da eventuali responsabilità legali nel voto della delibera previsto il 2 maggio in Consiglio comunale. Una volta esaminato il testo prodotto dal segretario generale, Forzoni ha ravvisato alcune "inesattezze", chiedendo di conseguenza le correzioni. Caridi avrebbe opposto un rifiuto veemente, sottolineando di fronte alle due commissioni e allo stesso assessore all’Urbanistica Michele Capitani (FdI), le garanzie legali contenute nel parere di procedibilità. Ma invano, perché Forzoni è entrato nel merito dell’atto firmato da Caridi, ricordando: "La richiesta di esproprio presentata dall’Azienda ospedaliero-universitaria di Siena è del 16 novembre, mentre la procedura concorsuale si è conclusa il 20 gennaio. C’è quindi il rischio che si configurino reati a carico dei consiglieri comunali, chiamati a votare la pratica".

Caridi ha obiettato che la variante urbanistica è motivata dal pubblico interesse e che quindi non vi è alcun rischio legale. Forzoni ha ribadito: "Nessun dubbio che la variante sia di pubblico interesse, ma sarebbe meglio rinviare tutto di due o tre mesi, perché l’importante è concludere l’opera entro il 2026. In ogni caso, l’istanza di esproprio andava presentata al giudice delegato, che avrebbe così potuto revocare l’aggiudicazione del terreno alla immobiliare di Brescia vincitrice dell’asta". Di qui un probabile incontro nelle prossime ore tra lo stesso Forzoni, il consigliere Tommaso Bartalini e il sindaco Luigi De Mossi (tutti avvocati) per analizzare la questione. Intanto è iniziata la conta nella maggioranza: potrebbe infatti essere a rischio il numero di voti in aula necessario ad approvare la variante urbanistica delle Scotte. Per questo nei giorni scorsi l’assessore Capitani ha riunito la maggioranza, sottolineando che la delibera in oggetto, oltre alla firma del segretario generale, è accompagnata anche dal parere di procedibilità, che ’blinda’ l’atto. Capitani avrebbe concluso la riunione affermando: "Capisco le perplessità dei consiglieri, ma abbiamo il parere legale motivato del segretario generale. Io stesso mi metto a disposizione per ulteriori chiarimenti".