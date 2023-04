Variante urbanistica delle Scotte Lite in Comune: "Troppi rischi"

La variante urbanistica delle Scotte infiamma la riunione congiunta tra Commissione Assetto del territorio e Commissione Sanità, avvenuta lunedì scorso. Non è stata una passeggiata di salute per i partecipanti al summit, nonostante la presidenza di entrambe le Commissioni sia in capo a Fratelli d’Italia. Da una parte Maurizio Forzoni, leader della Assetto del territorio, che ha sollevato una serie di dubbi di fronte a Barbara Magi, numero uno della Commissione Sanità. La Magi per l’occasione aveva invitato il direttore generale dello Scotte Antonio Barretta. Presente alla riunione congiunta anche l’assessore all’urbanistica Michele Capitani, sempre di FdI.

Ad accendere la miccia, la richiesta di esproprio dell’area destinataria della variante urbanistica: "E’ stata fatta il 16 novembre, cioè il giorno dopo l’asta persa dall’Azienda ospedaliera – ha ricordato Forzoni, che è avvocato –. Ma si doveva passare dal giudice delegato, cosa che non è stata fatta. Questo espone a responsabilità civili e penali i consiglieri comunali, chiamati ad approvare la pratica". E qui lo scontro con il dg Barretta impegnato a difendere l’operato dell’Azienda ospedaliera e i tentativi dell’assessore Capitani di smorzare la polemica sollevata dal compagno di partito. Forzoni non ha usato mezzi termini: "Si parla di un terreno da 170mila euro, venduto all’asta per 402mila. Si prevede un’indennità di esproprio tra 2,8 e 3,2 milioni di euro: questi sono soldi pubblici".

Posizioni sempre più discordanti, finché non si è giunti alla mediazione: il segretario generale Franco Caridi avrebbe garantito ulteriori approfondimenti sulla necessità e urgenza della variante insieme al responsabile del procedimento fornendo comunque un parere di procedibilità, procedibilità che verrà deliberata nella prossima riunione della Commissione Assetto del territorio. Seguirà il voto in Consiglio. Tutto risale al 13 marzo scorso, quando Comune e Scotte annunciarono l’avvio del procedimento della variante urbanistica, propedeutico all’esproprio dei terreni della vallata verde attigua al Dea delle Scotte, terreni necessari al master plan di ristrutturazione del Policlinico (quasi 300 milioni di investimento) per la realizzazione di un nuovo edificio per ambulatori, nuova viabilità interna e parcheggio di servizio. Peccato che i terreni in questione siano quelli aggiudicati con asta fallimentare del Tribunale a una cordata privata bresciana (Giove 2001) il 27 ottobre 2022. Di qui l’appello del direttore generale delle Scotte per l’avvio del "processo con sollecitudine, visto il preminente interesse pubblico della variante proposta".

Il procedimento di variante urbanistica al Piano Operativo è quello indicato dalla legge regionale 652014. Il Comune ha dunque avviato un mese fa l’iter con un documento che illustra gli obiettivi e l’oggetto specifico della variante stessa, trasmettendolo agli enti territoriali interessati – Regione, Soprintendenza, Provincia, Comuni circumvicini –. Contestualmente all’avvio del procedimento, inizia anche il processo di Valutazione ambientale strategica, documento volto a considerare gli aspetti ambientali sin dalle prime fasi di definizione della variante al Piano operativo. Vista l’urgenza degli interventi, è stato dato un tempo minimo per i contributi che gli enti possono portare al Comune di Siena, cioè trenta giorni. Trascorsi i trenta giorni dalla trasmissione dell’avvio del procedimento e del documento preliminare di Vas ai soggetti interessati, la variante può essere adottata, previo passaggio – come detto – in Consiglio comunale.

Cristina Belvedere

Paola Tomassoni