Variante urbanistica ’Ars Marmi’. Accuse e veleni a Palazzo pubblico

La variante semplificata ’Ars Marmi’, che consentirà la nascita di una superficie di media distribuzione non alimentare nella zona della Ss 73 Levante ai Due Ponti, sbarca in Consiglio comunale come una bomba. L’atto, illustrato dal vicesindaco Michele Capitani (FdI), stato approvato con 19 voti favorevoli, cinque contrari e tre astenuti, tra scambi di accuse e veleni, ma anche con una spaccatura nell’opposizione. "Le aree miste prevedono attività terziarie (direzionali e commerciali) e artigianali, anche con tipologie edilizie a capannone – ha spiegato l’assessore all’Urbanistica –: qui all’attrazione di grandi flussi di traffico e di persone non sempre corrisponde un’adeguata dotazione in termini di accessibilità e parcheggi. Basterebbe questo a far capire il senso della variante, che avrà uno sviluppo nel Piano strutturale". E ancora: "Nella zona ci sono due edifici, dove è già ammessa la possibilità di effettuare commercio al dettaglio fino a 300 mq. La variante – ha aggiunto Capitani – ha come base il fatto che a novembre del 2023 è stato adottato dal Consiglio un provvedimento, che introduceva la media distribuzione non alimentare per una migliore disciplina di governo di attività sul territorio". "In sostanza – ha spiegato ancora l’assessore – nella zona della Ss 73 Levante si potrà arrivare a una superficie di vendita fino a 1500 mq di commercio non alimentare, creando una miglioria con un’accessibilità e una dotazione di parcheggio adeguate. Con questa variante applichiamo un principio che dovrà guidare anche la disciplina delle altre aree miste".

Ad aprire le ostilità, la capogruppo Pd Giulia Mazzarelli: "E’ l’ennesima variante semplificata: qual è il requisito di pubblico interesse accertato? Inoltre rintengo non sia stato sufficientemente attenzionato il problema della viabilità nella zona. Dato l’aumento del valore che la variante permetterà di ottenere agli attuali proprietari dell’edificio, c’è un riscontro in termini economici per il Comune? Di fronte all’assenza di un atto di programmazione complessivo, ci opponiamo al susseguirsi di varianti ad personam ".

Immediata la replica di Francesca Borghi (FdI), presidente della Commissione Assetto del territorio: "I privati dovranno versare al Comune gli oneri di urbanizzazione oltre a un contributo straordinario per bilanciare l’interesse pubblico e privato. La zona verrà riqualificata". Secco Luca Micheli, Pd: "Si doveva trattare un atto su tutte le aree miste, non solo su ’Ars Marmi’ – il suo l’attacco –. Mentre i negozi del centro chiudono, si dà il via libera a un nuovo polo commerciale. Questa roba è invotabile". Enzo De Risi e Pierluigi De Angelis di FdI hanno parlato di "gravi insinuazioni" da parte di Mazzarelli, evidenziando: "La riqualificazione di Ars Marmi e dell’ex Terzani è un’opera meritoria". Concorde Vanni Griccioli (Per Siena), che annunciando il voto favorevole ha detto: "Serve una visione che comprenda una nuova viabilità nell’area".

Spaccatura invece all’interno di Progetto Siena: se Adriano Tortorelli si è astenuto ("Ci sono distanze sulla variante per la necessità di una programmazione generale, ma l’interesse della zona richiede risposte chiare"), Anna Ferretti ha invece annunciato il voto contrario dopo l’intervento di Bernardo Maggiorelli. Il capogruppo di FdI aveva polemizzato: "Avete devastato le aree ex artigianali che ora diventano commerciali per necessità. Siena è carente di servizi erogati dai privati, ma a favore di tutta la comunità". Replica al veleno di Ferretti: "Abbiamo perso le elezioni, ma la democrazia ci fa esprimere le nostre idee quando e come ci pare. Ricordate che rappresentate un terzo degli elettori di Siena. Respingete pure le nostre osservazioni, ma noi continueremo a farle".