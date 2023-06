Variante di Staggia Consegnati i lavori

Consegna dei lavori, ieri mattina, per il secondo lotto della Variante di Staggia, mentre martedì alle 12,30 è prevista l’inaugurazione per il primo. "La consegna dei lavori del secondo lotto – ha spiegato il presidente della Regione, Eugemio Giani - servirà a completare un’opera viaria di cui abbiamo già ultimato una parte importante. Il nostro obiettivo è riqualificare il sistema infrastrutturale regionale tramite il miglioramento della sicurezza stradale, intervenendo sui punti critici. Definiamo quindi un’opera strategica che risponde all’esigenza di snellire il traffico salvaguardando il borgo di Staggia". Due lotti per un costo complessivo di 10 milioni di euro: quello appena consegnato è il secondo e il costo è di circa 6 milioni di euro e riguarda 1 chilometro fra la Sp 70 e la Cassia in località Caduta. "Stiamo realizzando lavori attesi dal territorio - ha aggiunto l’assessore alle infrastrutture della Regione Stefano Baccelli- e nei tempi previsti apriremo la viabilità del primo lotto, mentre in meno di due anni concluderemo il secondo". "Stanno per avviarsi i lavori che ci porteranno al completamento di quest’opera- ha detto poi il sindaco di Poggibonsi, David Bussagli- necessaria e a lungo attesa. Un progetto che ha incrociato nel tempo tante difficoltà e che oggi sta diventando realtà e ci consente di avviare il percorso di riqualificazione del borgo di Staggia su cui ci sono lavori pronti a partire. Grazie alla Regione per l’impegno destinato a realizzare questa infrastruttura viaria centrale per il territorio". Il tracciato dell’infrastruttura è costituito da una strada di tipo "C". Due corsie da 3 metri e mezzo ciascuna e banchine da 1,25 metri, per una larghezza complessiva pari a 9 metri e mezzo.

Paolo Bartalini