"Variante delle Scotte. Grazie al Comune. Ora spediti con i lavori"

La Direzione dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, a nome di tutto l’ospedale Santa Maria alle Scotte, esprime "un sincero ringraziamento al Comune di Siena per l’approvazione della variante definitiva al Piano operativo per l’ampliamento dell’ospedale e per il grande supporto costantemente dato all’Aou Senese": "In particolare si ringrazia il sindaco, Nicoletta Fabio, il vicesindaco e assessore all’urbanistica, Michele Capitani, la Giunta e il Consiglio comunale e il settore tecnico-amministrativo con l’ingegner Paolo Giuliani, che hanno consentito di arrivare a questo importante risultato – recita la nota –. La direzione aziendale ringrazia anche tutti i firmatari del protocollo interistituzionale: Regione Toscana, Provincia di Siena, Soprintendenza e il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. A questo punto sarà compito dell’Aou Senese procedere speditamente".