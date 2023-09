"Varechina nella colonia felina" Allarme dei volontari a Salceto

"Varechina buttata nello spazio adibito a rifugio per i gatti, a Poggibonsi nel quartiere di Salceto". Due volontarie della colonia felina, una tra quelle presenti in Valdelsa, segnalano l’episodio a La Nazione. "E’ una vicenda grave ai danni delle bestiole che accudiamo – spiegano – in una fioriera che è divenuta ormai da anni la ‘casa’ per tre-quattro mici randagi che frequentano la zona e ai quali offriamo assistenza in forma del tutto disinteressata. In passato avevamo avuto anche più di venti esemplari da accudire, comunque il nostro impegno va avanti, anche con poche unità nella struttura. Adesso questo gesto inqualificabile che si unisce ad altri episodi, in particolare le cucce tolte dal loro posto e gettate via e i recipienti rovesciati dei croccantini per il pasto degli animali. I gatti non hanno subìto conseguenze dirette, però l’atto di inciviltà rimane".

Le addette a questo servizio no profit, garantiscono ai gatti a loro spese i prodotti per l’alimentazione e l’acqua fresca, oltre a dotare la colonia felina di accessori, come appunto le cucce. "Non immaginavamo che ci fosse ancora qualcuno pronto a prendersela in questo modo – concludono amaramente le volontarie – con dei gattini indifesi".