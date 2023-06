Varco Ztl in zona Borgo Ritardi causa meteo

"Il maltempo delle settimane scorse ha condizionato anche il posizionamento del varco in via della Porta Vecchia, ma siamo in dirittura d’arrivo". Il sindaco di Colle, Alessandro Donati conferma l’avvio della sperimentazione della nuova Zona a Traffico Limitato in tutto il terziere di Borgo, dal primo luglio fino al 30 settembre prossimi.

Non solo conferma, ma rilancia: "Il nostro auspicio è poterla allargare - prosegue, infatti - con la convinzione che, nonostante le proteste, anche legittime, che ci sono state da parte di alcuni esercenti, la maggioranza della popolazione apprezza. E poi è soprattutto la storia, a dirci che le Ztl funzionano in quanto fanno da traino per un maggior afflusso di pubblico, quindi di utenti, nelle zone interessate".

E ancora: "Nel nostro caso, inoltre, si va a eliminare il traffico di attraversamento verso la città bassa, che non ha interessi diretti nel Borgo, ma che ne limita la fruizione – aggiunge –: è un traffico fondamentalmente dannoso per il terziere e se non facciamo qualcosa e lasciamo tutto com’è, Borgo rischia la chiusura di tutte le attività e non credo sia questo ciò che vuole chi ci vive o ci lavora. La nuova zona a traffico limitato porterà, quindi, un beneficio per tutti, residenti ed esercenti".

Ricordando che il provvedimento è sperimentale e che il divieto di transito in via Gracco del Secco, piazza Bajos e strade limitrofe sarà in vigore solo nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle 18 a mezzanotte, il primo cittadino rimanda ad ottobre per le valutazioni finali: "Valuteremo alla fine dell’estate – conclude – ma credo che la Ztl sia proprio quello che ci vuole per Borgo".