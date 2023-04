Vantaggi dell’attività fisica

I vantaggi procurati dallo sport possono essere sia fisici che psicologici, per esempio lo sport riduce il rischio di alcune malattie come il cancro, l’obesità, migliora la salute delle ossa e aiuta ad avere un peso adeguato. Tra quelli psicologici può esserci la possibilità di costruire nuovi legami e fare nuove amicizie. Praticare attività in gruppo e all’aria aperta contribuisce a migliorare l’umore.

In alcuni casi però partecipare a sport di gruppo può creare difficoltà relazionali o di accettazione dell’altro, quando una persona non riesce a svolgere un esercizio o a fare una buona prestazione, e questo può causare perdita di autostima, ma proprio lo spirito di squadra e l’obiettivo comune da raggiungere possono aiutare a superare i propri limiti e ad accettare anche quelli degli altri. Lo sport infatti aiuta a socializzare e a sentirsi parte di un gruppo, favorendo l’integrazione delle minoranze e riducendo problemi di emarginazione, come ci dimostrano quegli atleti giunti in Italia per problemi politici, religiosi o di altro tipo, che hanno deciso di difendere i nostri colori.