Vannozzi, detto Buriana, una meteora in Piazza

Chissà se in questo 2023 avrebbe avuto spazio una meteora come Luigi Vannozzi detto Buzzino o anche Buriana, nato a Cascina nel 1906. Eccolo dunque protagonista di questo Palio fuori dalla norma: stiamo parlando dello straordinario del 14 settembre 1928, effettuato per il VI Festival Internazionale della musica moderna. Va a montare un sauro nell’Istrice e non è certo fortunato per quanto riguarda il posto al canape: è infatti di rincorsa. Probabilmente questo fantino pisano trova posto per il considerevole numero di colleghi squalificati. Diciamo che fra i protagonisti nei giorni precedenti è fra i più accesi sostenitori del rinvio per le pessime condizioni del tufo per un forte acquazzone. Riescono ad averla vinta e la corsa è rinviata al giorno successivo. Di rincorsa favorisce nettamente la partenza di Lupa, Onda e Chiocciola, che poi saranno quelli che faranno il Palio, con la vittoria di Malborghetto con la Giacca e lo Sgonfio, accoppiata già protagonista per questi colori. L’anno successivo rientrano molti big e così il buon Luigi Vannozzi sparisce definitivamente dalla Piazza. Scomparirà a Livorno nell’aprile del 1984, magari con sempre nella memoria questo particolare momento.