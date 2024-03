Vannetti, la promessa: "Mai sotto i nove euro"

"Chi lavora per le ditte appaltatrici del Comune non dovrà mai più ricevere meno di nove euro all’ora di compenso". E’ la promessa di Riccardo Vannetti, candidato sindaco di Colle per il centrosinistra che, in caso di elezione a Palazzo Renieri, garantisce l’applicazione del salario minimo ai dipendenti delle imprese che lavoreranno per il Comune. La fa alla vigilia dell’avvio di ‘Colle Officina Comune’, il programma di lavoro insieme alle componenti della società civile colligiana per la scrittura condivisa del programma elettorale, che prenderà il via domani. "Non sappiamo ancora di preciso che cosa scriveremo insieme alla città, ma una cosa la posso dire fin da ora – anticipa lo stesso Vannetti in una nota – Sulla scia delle mozioni che sono già state approvate dai consigli comunali di altre città della Toscana, se sarò eletto sindaco, anche a Colle ci dovrà essere un salario minimo per le persone che lavoreranno per il Comune. Non si dovranno più accettare salari inferiori a nove euro l’ora per i lavoratori impiegati nell’ambito degli appalti e dei subappalti comunali, bisogna dare dignità a chi lavora e combattere il lavoro povero e sottopagato". Quanto al programma Colle Officina Comune, che dopo la giornata di domani proseguirà on line, il candidato di Pd, Sinistra per Colle, +Europa e una parte di ‘Colle in Comune’ afferma che "sarà il primo esperimento di confronto, scambio e progettazione condivisa di un programma elettorale che dovrà essere il più possibile partecipato: dobbiamo costruire, e dobbiamo farlo insieme, nuove prospettive di vita in comune".

A.V