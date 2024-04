Vannetti fa proseliti. Ecco due liste civiche

Non è quello ‘largo’ inseguito a livello nazionale, ma il campo del sostegno a Riccardo Vannetti si allarga ad altre due liste, entrambe civiche, che si aggiungono a Pd, Sinistra per Colle e +Europa. Si tratta di ’Colle per VannettiSindaco’ e ’RiGenerazione con VannettiSindaco’, riunite nel Comitato elettorale ’Colle per Vannetti’ presieduto da Giulia Granieri con Mauro Pellizzi vice presidente e Sandra Bocci segretaria e tesoriera. Del direttivo fanno parte anche Sabrina Brunetti, Paola Ciani, Giovanni Galgani, Endrit Hyseni, Sandra Monti, Paolo Moschi, Domenico Ponticelli, Maria Pia Sergio, Martina Tanzini e Roberto Vannetti.

"La città che vogliamo è una città coesa, in cui tutte le comunità sappiano dialogare e lavorare insieme continuando la storica vocazione all’accoglienza di Colle – afferma Granieri – E’ fondamentale che un’amministrazione interpreti i bisogni della cittadinanza a partire da una chiara visione politica, ma, soprattutto, dall’esperienza concreta di cittadine e cittadini, delle imprese e del terzo settore. Crediamo che Riccardo Vannetti sia la grande opportunità per la nostra città e che la sua visione possa traghettare Colle nel futuro". "Siamo un gruppo di under 35 che desiderano contribuire alla creazione di un futuro migliore per Colle – le parole di Hyseni, referente per ‘RiGenerazione’ – Abbiamo fiducia nella visione di Riccardo, che ci ispira con l’impegno, la preparazione e l’innovazione. Mettiamo l’esperienza di ‘Colle Officina Comune’ al centro della campagna che porteremo avanti, poiché riteniamo cruciale coinvolgere attivamente la comunità nella vita politica e decisionale".

A.V.