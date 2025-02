"Vandali spaccano il vetro dell’auto in via Roma: servono più controlli"

Vandali scatenati contro un’auto nel centro storico. Questa volta è successo in via Roma, in passato a una macchina posteggiata in piazza del Mercato. Anche in Salicotto, più di recente, erano stati rovinati specchietti e carrozzeria delle vetture. Episodi diversi e separati l’uno dall’altro. Che tuttavia creano malumore fra i residenti.

"Sono arrabbiato e chiedo che in centro vengano fatti più controlli per garantire la sicurezza. Non possono rovinare così le macchine", spiega Giandomenico Nardella, che da tredici anni vive nella nostra città dove era venuto a studiare. E che ha rilanciato anche sui social il blitz vandalico sulla sua macchina a cui è stato mandato completamente in frantumi il lunotto posteriore. "L’avevo parcheggiata venerdì in via Roma, ho il regolare permesso Ztl per cui si pagano 104 euro all’anno. Indipendentemente dal denaro, poteva essere accaduto a qualsiasi cittadino, si resta molto male", racconta il proprietario della Peugeot 2008. "Fino alle 12 di sabato, ogni tanto i miei familiari controllano quando sono fuori per lavoro, era tutto regolare. Lunedì pomeriggio, mentre rientravo da Firenze, ho ricevuto una chiamata della polizia municipale. Avevano rinvenuto l’auto con il vetro posteriore spaccato. Mi sono recato là e stamani (ieri, ndr) ho presentato formale denuncia in questura. Saranno visionate così le telecamere di videosorveglianza che inquadrano il tratto di via Roma dove si trovava la mia macchina. Spero che si possa risalire al vandalo", aggiunge Nardella. Che ribadisce l’importanza di maggiori controlli per evitare episodi come questo che finora non hanno rappresentato la ’cifra’ della nostra città.