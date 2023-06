Vandali devastano piscina "Due raid in sequenza Va trovata una soluzione"

di Laura Valdesi

"Disastro". E ancora: "Dei veri vandali". Infine la delusione: "Così non si può andare avanti". Frasi che raccontano lo stato d’animo di Simone Pacciani, presidente Uisp, di fronte alla devastazione all’interno della piscina di Piazza d’Armi chiusa ormai da tempo. "Un danno importante, ancora non abbiamo fatto una stima ma non mi stupirei se raggiungesse quota 100mila euro. Se va bene 60mila-70mila, ci sono tanti interventi da fare", aggiunge sconsolato. Perché non è la prima volta che l’impianto sportivo viene preso di mira anche se un blitz così importante non era finora stato compiuto. Scritte, qualche vetro rotto e le macchinette prese di mira. Poche centinaia di euro per rimettere a posto bastavano.

Ma ora c’è stato molto di più. "Spaccate le vetrate – ricostruisce amareggiato Pacciani – hanno preso di mira le biciclette buttandole dentro la vasca, spaccati gli oblò. Le fotografie parlano da sole di una situazione davvero brutta". Non usa giri di parole per dire "che, senza voler addossare responsabilità, qui staziona un gruppo di ragazzi da tempo. Diciamo che il parco dovrebbe essere chiuso a mezzanotte ma dopo questa ora in realtà all’interno ci sarebbe di tutto. In passato, ripeto, alla fine imbrattavano con le bombolette spray. Facevamo noi le sentinelle ma adesso è stato superato il segno. Chiunque sia entrato dentro l’impianto non può essere definito vandalo, parlerei di delinquente". Purtroppo lì non ci sarebbero neppure le telecamere ad aiutare gli investigatori ma sul muro il nostro fotografo ha colto delle impronte: da valutare se risultano precedenti al blitz.

Il bello – si fa per dire – è che sono entrati all’interno della piscina di Piazza d’Armi non solo una notte, quando hanno spaccato tutto, ma anche quella seguente. "Sì, è vero, ce ne siamo accorti. Ma ormai non c’era più niente da rompere e rovinare. E’ stata fatta la denuncia ai carabinieri", conferma il presidente Uisp. "Qui non si tratta di rimettere a posto ma di interventi strutturali da parte della ditta", aggiunge invocando soluzioni di un problema che rischia di diventare importante. Senza considerare che in quest’area la precedente giunta stava progettando di trasferire un asilo.