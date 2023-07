Vandali, arriva il giro di vite La zona della Fabbrichina presidiata da due agenti

Vandali arriva la stretta: non è difficile da notare che a sorvegliare i parcheggi nei pressi del supermercato colligiano in zona Fabbrichina sono presenti due agenti di sicurezza privata. Uno al parcheggio superiore ed uno a quello inferiore. La popolazione, infatti, ha iniziato a ringraziare per questa novità. Si tratta di un modo per correre ai ‘ripari’. È noto, infatti, che la zona è stata oggetto di vandali e, così, si inizia a cercare un rimedio concreto. Le scale che collegano la parte del parcheggio ‘sopra’ a quello davanti all’ingresso spesso sono stati oggetto, nelle ore notturne e serali di ripetuti atti di vandalismo e di danneggiamento. Danneggiamenti alle pareti delle scale e non solo, perché anche l’ascensore che collega i due parcheggi spesso è stato vandalizzato. Lo ‘stop’ alle azioni dei vandali è, quindi, chiaro e deciso. Non solo da parte della proprietà del supermercato, ma anche del Comune che cerca di svolgere la sua parte. Un recente atto dell’Amministrazione comunale a firma del Comandante della Polizia Municipale, Nicola Magni, infatti, pone lo sguardo proprio su uno dei luoghi più colpiti dal vandalismo, ovvero il parcheggio sopra la copertura della Conad. Ad onor del vero, va ricordato che il gestore del centro commerciale si è sempre fatto carico degli oneri manutentivi di tutto ciò che è stato vandalizzato. Il Comune ha ritenuto di adottare ulteriori misure dirette a salvaguardare i beni a servizio pubblico disponendo la chiusura al transito pedonale nelle ore di chiusura del centro commerciale in attesa di adottare nuove modalità di sorveglianza che garantiscano il ripristino nell’arco delle 24 ore della possibilità di transito senza rischio di atti vandalici. Lo stesso centro commerciale si è dichiarato disponibile a garantire con personale incaricato la chiusura del percorso pedonale durante l’orario notturno e la riapertura la mattina seguente. Dalle 21 alle 6 di tutti i giorni feriali e festivi, è stata, quindi, disposta la chiusura delle scale e dell’ascensore di collegamento tra le due aree di sosta della Conad. Ecco, quindi, le prime misure anti vandalismo: vigilanza e porte chiuse.

Lodovico Andreucci