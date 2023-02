Vandali a Siena, deturpata la targa della Dc

Targa vandalizzata a Siena (Foto Dipietro)

Siena, 16 febbraio 2023 – La polizia municipale di Siena ha segnalato alla questura l'atto vandalico che si è registrato in via dei Fusari a Siena. E' stata deturpata, infatti, la targa in marmo che ricorda la prima assemblea della Democrazia Cristiana dopo la Liberazione di Siena, il 3 luglio 1944, all'altezza del civico 44. Gli agenti della polizia municipale di Siena hanno fotografato la targa e effettuato immediatamente la dovuta segnalazione alla autorità competente.