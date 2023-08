Valter Pusceddu detto Bighino a Piancastagnaio lascerà il segno per la vittoria nella contrada di Borgo ma anche per la scelta di cavalli che si sono rivelati vincitori e adatti alla pista del Palio di Piancastagnaio. Dopo aver indossato il giubbetto dell’Aquila al Palio di Siena, e aver corso la sua Carriera numero 28 senza trionfi, prima di ieri Bighino ha vinto a Legnano per San Magno a maggio 2022.