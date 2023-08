Vallepiatta, iniziazione per tredici giovani Oggi il Giro in città Ieri 13 ragazzi hanno partecipato alla cerimonia dell'iniziazione selvaiola, seguita da una comparsa del territorio, un ricevimento della Signoria e un mattutino nell'Oratorio. Oggi la comparsa partirà per le onoranze alle Consorelle. Una festa che vede i giovani come protagonisti.