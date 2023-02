Valentini: "Stadio, lavori fermi" De Mossi: "Tutti bravi... dopo"

Dibattito in Consiglio comunale per l’interrogazione del consigliere Pd Bruno Valentini sui lavori allo stadio ’Franchi’. Valentini ha chiesto chiarimenti sul fatto che le opere di messa in sicurezza sono ferme evidenziando che "la soluzione dell’intervento diretto del Comune è l’unica possibilità per non chiudere lo stadio entro l’anno". Infine ha punzecchiato il sindaco Luigi De Mossi: "Si è pentito di non aver affidato il Siena Calcio a soggetti più autorevoli in campo sportivo, preferendo proposte più orientate a business extra-calcio?".

Il sindaco ha chiarito: "Sullo stadio Franchi ci stiamo muovendo, il Comune agisce a tutela della comunità. Non abbiamo più la disponibilità economica come c’era in passato. E’ stata fatta una scelta ben precisa: chi utilizza lo stadio lo deve mettere a norma e in condizioni di sicurezza".

E ancora: "La situazione del Franchi va avanti da tempo immemore. Per quanto riguarda la proroga concessa per i lavori, questa è derivata dall’aumento esponenziale dei costi del materiali, legati anche a quelli dell’energia, avvenuti in maniera sproporzionata". Infine la conclusione: "Sulla scelta dell’assegnazione del titolo, con il senno di poi tutte le scelte sono opinabili: anche in passato non tutte le scelte non sono risultate positive. Dal punto di vista economico e di struttura la proposta che ci fu sottoposta era ragionevole. A posteriori sono sempre tutti bravi".

Valentini ha ribattuto: "Il Comune spende oltre un milione di euro su un impianto che non è suo, cioé il Palasport e rinuncia a spenderli sullo stadio che è invece di sua proprietà. La prossima amministrazione dovrà affrontare un problema immediato, perché entro tre mesi scadono i permessi. Al Comune di Siena i soldi per la ristrutturazione non mancano e poteva comunque chiedere risorse dal Pnrr".