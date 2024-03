Valdorcia polo del turismo. Sharing Tuscany fa il pieno. Presenti 200 operatori

Oltre 200 operatori specializzati (116 buyer e 106 seller), un numero doppio rispetto all’edizione 2023, si sono dati appuntamento a San Quirico d’Orcia per la IV edizione di Sharing Tuscany, evento organizzato da Toscana Promozione Turistica per favorire l’incontro tra domanda nazionale e offerta regionale. L’iniziativa si concluderà oggi. "La grande partecipazione – ha commentato l’assessore regionale a Turismo ed economia Leonardo Marras – è un segnale inequivocabile dell’interesse degli operatori per la Toscana. La stagione turistica nasce sotto buoni auspici; già dall’anno scorso il gap con il periodo pre-pandemia era stato quasi colmato e le tendenze attuali sembrano promettenti. Questa edizione permetterà di conoscere ancor di più la Val d’Orcia, scrigno di tesori".

Tra gli operatori presenti, molto tour operator e agenzie di viaggio, ma anche wedding planner, bus e congress operator e organizzatori di eventi, che arrivano da tutta Italia per creare sinergie con l’offerta turistica locale e conoscere le opportunità di sviluppo di itinerari sia tematici che di zona. "Siamo felici di essere stati scelti da Toscana Promozione Turistica – sottolinea Marco Bartoli, assessore comunale al Turismo – come location per ospitare uno tra i più significativi appuntamenti per la promozione turistica della Toscana. La vocazione turistica di San Quirico e della Val d’Orcia rappresenta un riferimento non solo regionale e italiano ed è simbolo della Toscana nel mondo".

Ma anche in Valdimerse il turismo è in crescita, segnando un +12% nelle prenotazioni di coppie e single e un aumento anche dei tempi di permanenza. E’ quanto emerso dal Forum turistico realizzato da Confesercenti Siena al Centro culturale La Tinaia di Sovicille. A presentare i dati, Giuseppe Salomi, Area manager per Booking.com: "Dalle prenotazioni emerge una effettiva destagionalizzazione – ha detto – nei primi due mesi del 2024. Le strutture ricettive di Sovicille spuntano un gradimento medio di 8,9 da parte dei turisti, per due terzi stranieri". Un fenomeno che interessa nell’area 59 strutture ricettive, capaci di ospitare 124mila presenze nel 2023 (10mila in più rispetto al 2022). "L’estensione a Sovicille di SienaAwards è un esempio tangibile di sinergia con buone ricadute turistiche", ha osservato il presidente di Confesercenti Siena, Leonardo Nannizzi, mentre il sindaco Giuseppe Gugliotti ha detto: "Iniziative che guardano alla domanda di autenticità, come ‘Sovicille delle meraviglie’, hanno un potenziale che va oltre la promozione comunale".