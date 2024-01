Valdimontone, il priore Benocci: "Progetto per ampliare la società"

di Laura Valdesi

SIENA

Priore del Valdimontone Alberto Benocci, si è insediato ieri sera. E adesso diventa pienamente operativo: che effetto fa?

"Grande entusiasmo. E la stessa emozione che ho provato quando mi hanno chiesto la disponibilità. Un’emozione personale che, sono certo, mi accompagnerà per l’intero mandato. Questa è una carica di sentimento".

Quale sarà la ’cifra’ del suo lavoro?

"Quando siamo rappresentanti di una comunità dobbiamo operare pensando appunto a quest’ultima, mettendone insieme le esigenze e facendo la sintesi. Penso ad un lavoro corale e di squadra, condividendo le scelte con seggio e Contrada".

E’ stato quattro anni provicario con Emanuele Pomponi, vicario generale con Anna Carli e di recente con Lucia Cresti: cosa porterà con sé di queste esperienze diverse?

"Incarichi ricoperti in periodi molto distanti. Quando sono tornato vicario generale ho trovato la Contrada cambiata. Certo se non avessi compiuto tali esperienze non so se avrei potuto adesso fare il priore: mi hanno trasmesso valori e anche la modalità di relazionarsi nel rione. Le conoscenze per affrontare i rapporti con le Consorelle e il mondo istituzionale. A tutto questo, ovviamente, aggiungerò ora del mio".

Le Contrade cambiano velocemente, come la società.

"La società è eccessivamente dinamica soprattutto per un mondo che, essendo fatto di tradizione, di per sé è lento e riflessivo. I cambiamenti devono tuttavia essere governati e non subiti se vogliamo, tutti insieme, preservare la città, le Contrade e la Festa. Occorre trovare con le Consorelle la massima unità d’intenti al riguardo".

Tanti progetti importanti a cui il priore Benocci deve ora dare gambe.

"In primis c’è quello per l’ampliamento e la riqualificazione della nostra Società. Ha già avuto il via libera del Comune che predispone i permessi per renderlo esecutivo e della Soprintendenza. Ora bisogna decidere come e quando partire, la copertura delle spese. L’intenzione è di sottoporre questi ultimi step alla Contrada nel più breve tempo possibile. Guardiamo con interesse anche ai progetti che attengono alle aree verdi a cui l’amministrazione sta lavorando. Chiaro che ogni intervento che interessa il territorio del Valdimontone ci vede fortemente attenti, cito il caso della riqualificazione di Porta Romana per cui c’è un progetto".

Nel novembre scorso è arrivato a Siena il fotografo inviato dal Ministero per il sopralluogo propedeutico allo scatto delle immagini ufficiali degli oggetti che ciascuna Contrada ha proposto come rappresentativi della propria essenza in vista della conclusione, a breve, della prima fase del percorso per dichiarare il Palio patrimonio immateriale culturale dello Stato.

"Proprio ieri siamo andati a portare la bandiera del Valdimontone che abbiamo scelto e sulla base della quale poi, unitamente agli altri oggetti individuati dalle Consorelle, si formerà il riconoscimento. Sono assolutamente favorevole ad una tutela che sia frutto di una condivisione, non calata dall’alto, con Magistrato, Contrade e Comune. Può essere un valore aggiunto"

I rapporti con l’avversaria? Come li intende il nuovo priore?

"La rivalità si dovrebbe manifestare nei giorni di Palio, questa è la base per ogni Contrada che ha un’avversaria. Chiaro che, nel caso di Nicchio e Valdimontone, vista anche la situazione che soffriamo in questo particolare momento, le dirigenze devono lavorare al massimo affinché tutto si svolga in maniera serena. E che tutti i contradaioli vivano la Festa come divertimento. Vero è anche che il Palio è fatto di emozioni forti e i migliori propositi possono essere vanificati. Certo è tuttavia che il Valdimontone s’impegnerà al massimo affinché la Festa, lo ribadisco, resti nell’alveo del divertimento. Gestendo, pur nel rispetto dell’inimicizia, le situazioni complesse insieme, trovando una sintesi perché tutto possa filare per il meglio".