Valdimontone, già 2600 per la cena. La festa nel rione? "Serviland"

Il cantiere dei festeggiamenti si apre venerdì. E, da quel momento, i Servi cambieranno volto con le installazioni fino a diventare, la prossima settimana, palcoscenico delle celebrazioni della vittoria dell’Assunta di Gingillo e Anda e Bola. "Le commissioni stanno lavorando intensamente – spiega il priore del Valdimontone Alberto Benocci – sono circa 150 i contradaioli di ogni età impegnati nei vari settori".

Il programma dunque è pronto: quale sarà la scaletta?

"S’inizia il 2 ottobre con la presentazione del Numero Unico, il 3 il ricevimento delle autorità e il 4 la cena della vittoria. Poi la settimana dei cenini che culminerà con la grande festa nel rione sabato 11 ottobre".

Riguardo a quest’ultima si può svelare qualcosa? Viene da pensare che saranno protagoniste le favole più celebri.

"L’unica cosa che posso dire è il titolo, il tema insomma: ’Serviland, un Montone da favola’. Per quanto riguarda l’area dove si svilupperà non toccherà via Roma restando nel cuore della Contrada".

Dove sarà svelato il Numero Unico?

"All’aperto, così come il ricevimento delle autorità e, naturalmente, la cena. Una scelta che abbiamo compiuto per consentire al maggior numero di persone di partecipare agli eventi e a tutti i momenti della festa senza contingentare. Il Numero Unico sarà presentato nella piazzetta davanti all’oratorio della Santissima, alle ore 18, mentre per il ricevimento abbiamo optato per l’area sotto il tabernacolo".

C’è stata una grande partecipazione dei contradaioli, parlava di 150 persone a lavoro.

"Mi fa piacere sottolinearlo e, soprattutto, mi rende felice. In particolare vedere coinvolte tutte le generazioni della Contrada".

Il momento più atteso però è la cena della vittoria. A che numeri siamo arrivati?

"Ad oggi a quota 2600, forse saliremo a 2700".

Tantissimi.

"Certo, com’è normale. Ma va considerato che per quella della prova generale siamo intorno a 2200. Numeri diventati una costante per noi. La cosa particolare è semmai che fra i fornelli ci saranno montonaioli, anche se a servire saranno dei camerieri".

Piatti dunque fatti in casa e contradaioli che festeggiano lavorando in cucina.

"Sono stati loro ad offrirsi per questa nuova sfida. Soddisfazione e orgoglio per poter dare un contributo alla Contrada in questa forma. Sono sicuro che saranno all’altezza nel proseguire quella che è ormai diventata una consuetudine, cucinare autonomamente".

La.Valde.