Valdichiana Unione dei Comuni: Carletti Distribuisce le Deleghe

La neopresidente dell’Unione dei Comuni Agnese Carletti ha distribuito le deleghe ai sindaci trattenendo per sé quelle di bilancio e personale. La vicepresidenza va a Edo Zacchei sindaco di Sinalunga, insieme alla delega al Piano Strutturale Intercomunale. A Michele Angiolini di Montepulciano politiche per il turismo, Sanità e Politiche sociali, a Massimo Bernazzi, assessore di Trequanda bonifica e cultura della memoria, a Roberto Cottini di Cetona Forestazione, Politiche per la montagna e Protezione Civile, a Manolo Garosi di Pienza Politiche per la sicurezza urbana e Politiche di genere, a Giacomo Grazi, sindaco di Torrita progetti di Area, a Francesco Landi di Sarteano coordinamento e sviluppo gestioni associate, Pianificazione e organizzazione sedi Unione Comuni, ad Andrea Marchetti di Chianciano Sviluppo economico e Suap, a Gianluca Sonnini di Chiusi mobilità e trasporti, Infrastrutture strategiche e Politiche giovanili.