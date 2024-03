Valdichiana, un esempio da seguire

Come dice Pietro Del Corno, direttore della candidatura della Valdichiana a Capitale della cultura, si è trattato di "un vero progetto partecipativo". Modesto, Del Corno. Nella terra dei campanili, tenere insieme dieci Comuni, varare 78 progetti e tutto il resto su un’area così vasta, è stata un’operazione titanica, "un esempio da seguire" come ha detto la presidente dell’Unione dei Comuni Agnese Carletti. Non c’è centrodestra e non c’è centrosinistra, non ci sono confini amministrativi né (soprattutto) mentali, non ci sono chiusure né gelosie apparenti. Questa candidatura, comunque vada, è un piccolo manuale di sopravvivenza per le aree interne. Ma non solo.