Valdichiana "senza freni". Spettacoli, corse, eventi

Nell’ambito delle iniziative speciali nel cartellone teatrale della Valdichiana Capitale della Cultura, non poteva mancare una celebrazione per Mario Luzi, che ha trascorso lunghi periodi della sua vita a Pienza. Su un testo di Mario Luzi viene allestita una pièce teatrale di Sandro Lombardi, dal titolo “Felicità turbate”, con sei attori e quartetto d’archi: tre appuntamenti, a partire dalla Chiesa di San Francesco di Pienza, venerdì 26 settembre alle 21:15, con la speciale partecipazione di David Riondino. Tradizioni popolari e feste di comunità A Chiusi, la settimana culmina con la Festa dell’Uva e del Vino, giunta alla 42ª edizione e in programma fino al 28 settembre: intense giornate di celebrazioni, spettacoli e convivialità che avranno il loro clou domenica con il pranzo collettivo e i “Giochi de’ citti e del tempo che fu”, pensati per rievocare le atmosfere di un tempo. A Valiano di Montepulciano fino al 28 settembre il Palio dei Caretti e la Festa del Santissimo Crocifisso. A Montepulciano si rinnova l’appuntamento con “Maestri Fuori Classe”, il Festival dell’Apprendimento Continuo giunto all’ottava edizione, in programma fino a domenica 28 settembre, che porterà in città incontri, laboratori e momenti di formazione condivisa. A Sarteano, nel suggestivo borgo di Castiglioncello del Trinoro, venerdì 26 settembre i Monteverdi Concerts propongono un’esibizione del pianista Gabriele Strata, giovane talento internazionale. Sempre la musica classica sarà al centro di due appuntamenti a Cetona: sabato 27 settembre con il Rondò Lirico e il concerto del Trio Contro Tempo nella Sala Ss. Annunziata, e domenica 28 con “Un concerto per Balestrieri”, dedicato al celebre compositore. Proseguono le seguenti iniziative: a Sarteano, la mostra “La Prima Radice” presso la Sala Beccafumi e Rocca Manenti, “La kylix di Kleophrades” al Museo Civico Archeologico e l’esibizione di Giulia Cenci presso Monteverdi Tuscany – Castiglioncello del Trinoro. Al Parco Archeologico di Belverde la mostra “In Transumanza” e al Museo Civico di Cetona la mostra “Avventure a fumetti nel mondo degli Etruschi”. Al Museo di Pienza la mostra “Leone Piccioni e l’arte contemporanea a Pienza. Collezioni e opere dagli anni 70 a oggi”.