Valdichiana La droga nascosta in una ex sala giochi

Nessun parla, fra gli arrestati per droga a Sinalunga. Silenzio in attesa di capire cosa davvero c’è nel fascicolo che presto i difensori potranno visionare, dopo il blitz anti-droga che ha scosso la Valdichiana. Si è avvalso della facoltà di non rispondere anche il 36enne finito in cella perché durante la perquisizione domiciliare gli avevano trovato bilancino e anche 35 grammi di coca. Il gip Ilaria Cornetti dopo l’interrogatorio l’ha messo ai domiciliari per cui è a casa. In silenzio davanti al giudice il padre del 36enne e la fidanzata, entrambi assistiti come il giovane dagli avvocati Andrea Mugnai e Daniele Chiezzi. L’uomo dal cui arresto nel 2021 era partita l’inchiesta dei carabinieri, coordinata dal pm Siro De Flammineis, era già stato condannato per questo episodio con rito abbreviato, pena confermata in appello. E’ stato comunque solo l’inizio degli interrogatori che dovranno essere svolti, altri sono infatti già in programma per mercoledì 26 aprile. Davanti al gip arriverà anche uno dei cugini albanesi, 31 anni, di Sinalunga, che era già finito nei guai a marzo perché trovato con oltre due etti di cocaina. Ad assisterlo è l’avvocato Monja Salvadori. Dall’inchiesta è emerso tra l’altro che lo stupefacente era stato nascosto per un periodo persino in una ormai ex sala giochi poco distante da Sinalunga.

La.Valde.