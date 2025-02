Valdichiana cerca sponsor: "Opportunità per i comuni"

Il 14 marzo l’Aquila fu nominata Capitale Italiana della Cultura 2026 e sfumò, di fatto, il sogno dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese entrata tra le dieci finaliste (l’unica della Toscana e la sola candidatura d’area con il dossier "Valdichiana 2026, seme d’Italia"). Ma la Valdichiana Senese si è consolata con la nomina a Capitale Toscana della Cultura, prestigiosa occasione da sfruttare per un territorio amato dai turisti.

La novità è che l’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese ha pubblicato un avviso per la ricerca di sponsor a supporto del calendario eventi di "Valdichiana 2025 – Capitale Toscana della Cultura", il progetto che animerà il territorio durante l’anno. L’avviso è sul sito web dell’Unione dei Comuni. Il logo dello sponsor, si legge nell’avviso, potrà essere inserito nel materiale pubblicitario relativo alle iniziative e quindi in strumenti come manifesti, volantini, inviti, dépliant oltre al sito web, canali social dell’Ucvs, in post, notizie, riguardanti "Valdichiana 2025".

"Valdichiana Capitale Toscana della Cultura 2025 rappresenta una grande opportunità per i Comuni dell’Unione" ha dichiarato il presidente dell’Unione dei Comuni, Edo Zacchei (foto). Giacomo Grazi, sindaco di Torrita con delega al progetto, è fiducioso: "siamo sicuri che le aziende e gli enti del territorio saranno vicine a questo progetto".

L.S.