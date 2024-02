Valdichiana Capitale. Il Consiglio regionale unito appoggia la candidatura

Tutti uniti per la Valdichiana Senese Capitale della cultura 2026, un appoggio che ieri è arrivato anche dal Consiglio regionale della Toscana. "Abbiamo approvato all’unanimità una risoluzione che impegna la giunta regionale a mettere in atto tutte le iniziative possibili per sostenere, anche a livello economico, il progetto ’Valdichiana 2026, seme d’Italia’, presentato dall’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese". Così il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, sottolineando anche che "faremo di tutto per aiutare la Valdichiana a diventare Capitale italiana della cultura 2026". Un sostegno che recentemente era già arrivato dal presidente Eugenio Giani che dichiarò: "Se la Valdichiana Senese risulterà vincitrice e diventerà capitale italiana della cultura 2026, la Regione contribuirà con un milione di euro".

Per Stefano Scaramelli, Italia Viva, vicepresidente del Consiglio regionale, "la Toscana tutta sarà al fianco dei dieci Comuni della Valdichiana senese che rappresenteranno i propri territori e con loro la nostra regione. Un sostegno forte che aiuterà questa importante area vasta nella competizione con altre nove città italiane". Le consigliere Pd Anna Paris ed Elena Rosignoli hanno detto: "Dobbiamo fare ogni sforzo per garantire il massimo sostegno a questa candidatura dei dieci comuni della Valdichiana senese (Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda). Questa è l’unica candidatura del territorio della Toscana ad essere ammessa tra le finaliste, oltre che l’unica area vasta rimasta in competizione contro città, per cui assume un valore ancora più forte". Inoltre "con questo atto il Consiglio regionale non solo esprime sostegno unanime a questa candidatura ma impegna la giunta a mettere in atto tutte le iniziative possibili volte a sostenere, anche a livello economico, il progetto ’Valdichiana 2026, seme d’Italia’", concludono le consigliere Pd.

Come si legge nel sito delle Capitali della cultura, "le finaliste verranno convocate nei giorni 4 e 5 marzo per le audizioni pubbliche", in cui ogni candidata illustrerà il proprio progetto. La proclamazione della Capitale italiana della cultura avverrà "entro il 29 marzo 2024" con la vincitrice che "sarà assegnataria di un contributo finanziario di un milione di euro per concretizzare gli obiettivi delineati nel progetto di candidatura". Oltre all’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, le altre finaliste sono Agnone (Isernia), Alba (Cuneo), Gaeta (Latina), L’Aquila, Latina, Lucera (Foggia), Maratea (Potenza), Rimini, Treviso.

Luca Stefanucci