Valdichiana capitale: "Esperienza positiva"

"Anche se non potrà fregiarsi del ruolo di Capitale italiana della cultura 2026, ruolo che è stato assegnato a L’Aquila, è giusto e doveroso riconoscere alla Valdichiana senese il ruolo di Capitale toscana della cultura, per aver creato un progetto che sarà la base per nuove iniziative di valorizzazione e sviluppo del quel territorio". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, come indicato anche dal governatore Eugenio Giani. "Quest’avventura – ha aggiunto – è stata un’occasione per fare squadra e dobbiamo coglierne i risultati positivi che ha prodotto".

Intanto ieri è stato ospite del Parlamento Europeo in Italia uno dei progetti inseriti nel dossier di candidatura: il progetto ’The Giufà Project’. All’interno del progetto, tra gli altri, Pierangelo Margheriti, Sarah Georg e Gabriele Stoppa, hanno dato vita a una piéce teatrale, costruita nel 2014 per il ’Festival Orizzonti’ di Chiusi e poi rielaborata nel 2018 dalla ’Nuova Accademia degli Arrischianti’ di Sarteano, per il ’Cantiere Internazionale d’Arte’ di Montepulciano, tre dei dieci Comuni dell’Unione della Valdichiana Senese protagonisti della candidatura. "Ad Esperienza Europa ’David Sassoli’ arriva anche lo spettacolo – spiega Laura Fatini, direttrice artistica di ’The Giufà Project’ –. Giufà si compone di metodologia laboratoriale e dimensione performativa, così che i partecipanti che sperimentano gli strumenti teatrali e musicali, possano poi vedere un esempio pratico portato in scena da tre attori". Il progetto artistico è stato presentato ieri al nuovo centro espositivo, chiamato ‘Esperienza Europa - David Sassoli’, del Parlamento Europeo in Italia, a Roma, in piazza Venezia.