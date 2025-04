Valdichiana capitale della cultura. Una settimana di appuntamenti. Arte, ambiente e prodotti locali

Questi gli appuntamenti della settimana nel cartellone della Valdichiana capitale toscana della cultura. Il 25 aprile, Festa della Liberazione, a Chianciano Terme inaugurazione di un murale sulla Resistenza e corteo commemorativo, con la banda ‘B. Somma’. Al Teatro Caos visitabile la mostra fotografica ’La marcia dei bambini’, di Mauro Zorer, ispirata a fatti del 1944.

Celebrazioni anche a Pietraporciana, riserva naturale tra Chianciano e Sarteano, sede di drammatici eventi della Resistenza, con la partecipazione dell’Anpi e delle scuole, e a Montepulciano, con il manifesto realizzato dalla 4^ grafica dell’Iis Valdichiana, vincitrice del contest indetto dalla Provincia. Dal 25 al 27 aprile, a Guazzino (Sinalunga), 55ª edizione della Festa delle Rocche,con il tradizionale Palio delle Rocche. Nelle stesse giornate Cetona si veste di colori con ’Cetona in Fiore’, proponendo esposizioni floreali e visite a giardini privati. Il 27 aprile, a Montefollonico (Torrita di Siena), torna protagonista il Vin Santo, con la manifestazione "Lo gradireste un goccio di Vin Santo?", con degustazioni e incontri. Dal 25 al 27 aprile, Rigomagno (Sinalunga) celebra la Sagra del ciambellino, dolce caratteristico. Prosegue all’Art Gallery Monteverdi, nell’appartato borgo di Castiglioncello del Trinoro (Sarteano), la mostra dello scultore austriaco Oliver Laric. In pieno svolgimento anche il Festival di Pasqua, a Montepulciano, con appuntamenti nella chiesa del Gesù (domani) e a Palazzo Contucci (giovedì 24, venerdì 25 e sabato 26 aprile). Si rinnova il focus sui diritti civili: il 25 aprile, in Fortezza, ospite Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International.

D.M.