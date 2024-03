Valdichiana capitale 2026. Giovedì la decisione finale. L’annuncio al Ministero

L’appuntamento è per giovedì 14, nella sala Spadolini del Ministero della cultura: intorno alle 11.30 si conoscerà il verdetto sulla Capitale italiana della cultura 2026, con la Valdichiana in fervente attesa dopo una straordinaria esperienza che ha coinvolti dieci Comuni. Alle 11 entreranno nella sala i tre delegati ufficiali, ma molto probabilmente tutti i sindaci saranno a Roma, rappresentando così quell’unità di intenti che ha rappresentato uno dei punti di forza di questa proposta. Sarà possibile seguire l’annuncio della decisione anche in diretta streaming.

Di certo, per la Valdichiana Senese ’Seme d’Italia’ è già un grande traguardo essere arrivata a questa fase finale: prima Unione dei Comuni a centrare il risultato - particolare che innalza il livello di difficoltà rispetto alle singole città -, unica realtà toscana arrivata alla selezione finale. Gli altri nove concorrenti sono: Agnone, Alba, Gaeta, L’Aquila, Latina, Lucera, Maratea, Rimini, Treviso.

"Siamo un esempio da seguire", ha detto Agnese Carletti, sindaca di San Casciano Bagni e presidente dell’Unione dei Comuni. "La nostra proposta è credibile e solida, frutto di una progettualità condivisa", ha detto Filippo Del Corno, direttore di candidatura.

Ad appoggiare la corsa della Valdichiana Senese anche la Regione Toscana: il presidente Eugenio Giani ha promesso un finanziamento di un milione di euro in caso di vittoria, il presidente Consiglio regionale Antonio Mazzeo era a Roma per l’audizione finale.

