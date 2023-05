Valdichiana a piedi, in bici e a cavallo Stati generali degli operatori turistici

Il turismo lento, la sua promozione e la sua valorizzazione sono al centro di progettualità sia a livello regionale, che intercomunale, che di Ambito Turistico della Valdichiana Senese. Le linee guida regionali hanno, infatti, indirizzato il lavoro delle realtà locali, che, operando in sinergia, hanno portato a compimento offerte turistiche slow tali da far vivere a turisti, visitatori e sportivi un’esperienza immersiva nel territorio alla scoperta di realtà autentiche e inaspettate.

Si pensi ai circuiti "Strade di Siena" e "Sweet Road", ormai consolidati nelle proposte di turismo lento con itinerari noti e strutturati da percorrere a piedi o in bicicletta come "La Via Lauretana senese-aretina" che coinvolge molti territori comunali da Siena a Cortona oppure al "Biancalana Tour" che ha, invece, carattere locale dato che insiste sul territorio di Sinalunga e valorizza le peculiarità del luogo. Si pensi, infine, al progetto d’ambito Valdichiana Senese "Valdichiana Active" che rende fruibili tutti quei sentieri nascosti in grado di svelare il volto più green e autentico del territorio, da scoprire con escursioni a piedi, in bicicletta o a cavallo.

Tutti i percorsi dispongono di segnaletica, portali dedicati, app e materiale promozionale cartaceo messi a disposizione di tutti coloro che vogliono entrare a contatto con l’essenza del territorio. I primi portavoce di questa importante offerta turistica del territorio sono gli operatori che devono possedere tutti gli strumenti necessari a promuovere e valorizzare gli itinerari di turismo lento. Ed è proprio con questo obiettivo che nasce il convegno "Valdichiana Active: a piedi, in bicicletta, a cavallo" che si svolgerà a Sinalunga al Teatro Comunale Ciro Pinsuti il primo giugno alle 10. All’incontro organizzato dal Comune in collaborazione con la Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese e la Proloco di Sinalunga, interveranno, tra gli altri il sindaco di Montepulciano capofila dell’Ambito Valdichiana Senese e delegato alla politiche per il turismo di Anci Toscana Michele Angiolini, l’assessore al turismo Gianni Bagnoli, Silvia Livoni Colombo Consulente strategica bike per Toscana Promozione Turistica, Fabio Bardelli, Luca Bonechi Bikerando srl - Distretti Bike Friendly Sweet Road: la rete degli itinerari cicloturistici certificati, Paolo Bonari per il Comune di Siena, Gianluca Bambi Ricercatore UNIFI e Roberta Cresti Presidente ASD Donkey Bike Sinalunga che illustrerà il percorso Biancalana.