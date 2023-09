Presentazione stasera a San Gimignano della raccolta in versi dal titolo ‘Valdelsane e altre poesie’, di Claudio Cencetti per i tipi di Betti editrice. A dialogare con il poeta dalle 21,30 in piazza Sant’Agostino, sarà Claudia Corti. Appuntamento voluto da Dalet Illustrolibreria di Domitilla Marzuoli con Culture attive. Reading a cura de I comici ritrovati e musiche di Alessandro Sardelli.