Valdelsadonna, stretta collaborazione con l’Auser San Gimignano

Buone nuove a Valdelsadonna, l’associazione di Poggibonsi impegnata ad aiutare le donne affette da cancro al seno con sostegno psicologico e fisico. "Come preannunciato – scrivono sui loro social - siamo felici di rendere noto che Valdelsadonna ha stretto un’importante collaborazione con Auser San Gimignano. Dal primo marzo tutte le nostre associate potranno usufruire gratuitamente dei trasporti verso l’ospedale in occasione di terapie oncologiche e visite di controllo legate a quella patologia". Il tutto si è concretizzato durante un incontro nella sede di Valdelsadonna con Paolo Mannucci e Daniela Taddei rispettivamente presidente e segretaria tesoriere dell’Auser San Gimignano (Associazione per l’invecchiamento attivo). "Questa iniziativa rientra in un progetto destinato ai nostri tesserati per il quale abbiamo creato un ‘fondo di solidarietà’. Il servizio di trasporto gratuito sarà possibile fino al raggiungimento del plafond".

Fabrizio Calabrese