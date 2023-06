Valdelsa da promuovere Ecco il nuovo formato tv della regista Bartalozzi

L’amore per la sua Valdelsa ma anche per la sua Toscana è così forte che si è inventata un format televisivo che mira allo sviluppo e alla promozione delle categorie imprenditoriali, produttive e culturali di numerosi territori del senese e della Regione. Stiamo parlando di ‘Curiosando in Toscana’ che con la rubrica ‘In Menù’ per la conduzione di Pietro Sammicheli e Matteo Parentini è appena partita con la messa in onda di inedite puntate. Si tratta di un format televisivo tutto Made in Valdelsa. La trasmissione andrà in onda tutti i giovedì alle 19,15 con due repliche settimanali, il sabato alle 14,10 e il martedì alle 22,00 su TV9Italia, canale 13 del digitale terrestre. Ogni settimana il programma esalta le professionalità legate all’enogastronomia, mostra l’ospitalità e i prodotti agroalimentari, dalle colline fino alle coste. La regia è della colligiana Monica Bartalozzi, mentre la produzione è di ‘Più Design Group’ di Colle di Val D’Elsa, con in campo la spinta di una squadra di giovani professionisti. In questa edizione 2023 la trasmissione presenterà dieci location tra le più interessanti della nostra Regione: da Capalbio a Porto Santo Stefano, dalle splendide colline pisane a Siena, da Firenze ad Arezzo, saranno rappresentati alcuni dei ristoranti più interessanti della Toscana con gli chef che vi operano, i piatti tradizionali e i prodotti caratteristici del territorio. "La produzione di "Curiosando in Toscana" – spiega Monica Bartalozzi – si vuole specializzare sempre di più sulla focalizzazione e promozione di veri gioielli della cultura, del turismo e dell’enogastronomia che caratterizzano la nostra Regione". Il format nell’edizione di quest’anno vede il coinvolgimento di due importanti istituti scolastici del settore agroalimentare e turistico come l’Istituto Alberghiero per l’Enogastronomia Bettino Ricasoli di Colle di Val d’elsa e Del Rosso - Da Verrazzano di Porto Santo Stefano che parteciperanno con i loro allievi. Per il settore vitivinicolo c’è la collaborazione con Barbara Nanni sommelier Ais. Il principale partner del format è la valdelsana Sapori di Toscana, azienda leader del settore agroalimentare e forniture per ristoranti.

Fabrizio Calabrese