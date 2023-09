Valdambrini si insedia a Siena al Santa Maria della Scala: direttore scientifico

Chiara Valdambrini si è insediata come direttore scientifico del Santa Maria della Scala. Dopo una lunga attesa - la selezione si era conclusa il 5 aprile scorso - ha iniziato il suo lavoro che presto vedrà insediarsi come direttore amministrativo Paolo Dall’Aglio. In questo caso l’esito della selezione deve formalmente essere ratificato dal cda, che ancora non si è riunito, ma l’incarico andrà al manager responsabile degli affari generali della fondazione Arturo Toscanini e presidente dell’Ico.

La nuova direttrice, 44 anni, si è laureata e specializzata in archeologia all’Università degli studi di Siena, prima di intraprendere l’attività da libero professionista.

Ora Valdambrini assume la direzione scientifica dopo aver necessariamente lasciato la guida del Museo archeologico e d’arte della Maremma. "A Grosseto lascio un pezzo di cuore – afferma Valdambrini –, ringrazio profondamente la città che mi ha dato fiducia per la mia prima direzione e ripetuti attestati di stima. Però proprio quell’esperienza, con un cantiere culturale sempre attivo, mi ha spinto ad andare verso una nuova e straordinaria sfida".

Come si avvicina al Santa Maria della Scala?

"Questo luogo straordinario ha per me anche un significato particolare, perché qui ho partecipato a uno dei miei primi cantieri archeologici. Poi la professione mi ha portato a occuparmi di realtà museali ampliando il mio campo visivo, ma quel legame è rimasto fortissimo, anche perché negli anni sono venuta molte volte a visitarlo".

Ha già incontrato i vertici dell’istituzione e il sindaco Fabio?

"Con alcuni membri del consiglio di amministrazione ho avuto un primo colloquio, con il sindaco avevo già parlato in una fase preliminare. Ora c’è molto da lavorare, penso che ci confronteremo sugli aspetti operativi".

Partendo da dove, nella sua visione?

"Al colloquio finale della selezione, ho iniziato affermando che a mio avviso il Santa Maria della Scala deve recuperare l’apertura verso l’esterno e il dialogo con le altre istituzioni culturali. La necessità di ampliare la connessione di questa istituzione con il sistema cittadino credo che sia il primo punto fermo da cui partire, per poi pensare ovviamente a molto altro".

In quale modo?

"Ogni idea andrà costruita da qui in avanti insieme ai vertici dell’istituzione e al Comune, ora anche per me è il momento di rendersi conto dall’interno di punti di forza e di debolezza del Santa Maria della Scala e della sua complessità".