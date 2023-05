Val di Paglia, via a espropri e servitù Primo passo per la nuova centrale

di Massimo Cherubini

Entra nella fase finale la procedura per il rilascio, da parte della Regione, dell’autorizzazione unica ambientale per la realizzazione della centrale geotermica che Sorgenia vuol costruire in Val di Paglia, nel territorio del comune di Abbadia San Salvatore. L’avvio del procedimento preventivo è datato 11 maggio, trenta giorni di tempo per la presentazione delle osservazioni da parte dei proprietari dei terreni interessati al progetto. Terreni dove passeranno le varie servitù (linee elettriche, tubazioni, piazzole di servizio) relative alla centrale.

Per questi terreni è iniziata la procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e di dichiarazione di pubblica utilità. Un atto stabilito dalla legge. Che, nella maggior parte delle aree interessate alle servitù della centrale, non significa la perdita della proprietà ma la concessione di passaggio di servizi. Se non ci sarà accordo bonario, che la proponente cercherà di trovare con i proprietari dei terreni, scatterà quanto prevede la legge sul tema della ’occupazione temporanea di aree interessate alla realizzazione di opere di pubblico interesse’. Dove passano i servizi non ci sarà l’esproprio della proprietà. I campi coltivati potranno, continuare a essere coltivati dagli attuali proprietari, le aree adiacenti ad aziende potranno essere sempre utilizzate dalle stesse.

Il discorso cambia per i terreni dove verrà costruita la centrale geotermica Le Cascinelle. Questi sono destinati a cambiare proprietà. Ma, per quanto è dato sapere, Sorgenia ha già sottoscritto diversi preliminari con altrettanti proprietari. Non si vuol agire d’autorità, come la legge consentirebbe, ma si cerca di raggiungere, accordi bonari. Anche nei casi di utilizzo temporaneo delle aree. Ma i proprietari sono saliti sulle barricate anche in ragione del fatto che sui social sono apparse molte fake news. Negli uffici del comune, che non hanno alcuna competenza in materia perché la questione è in capo alla Regione, sono depositati gli atti.

I proprietari ne possono prenderne visione con la possibilità di presentare osservazioni entro l’ 11 giugno. Ma difficilmente sarà bloccato l’iter del rilascuio dell’autorizzazione unica. Un iter di recente conclusosi per la centrale di Poggio Montone, area poco distante dalla Riserva naturale del Pigelleto", nel comune di Piancastagnaio. Poche osservazioni, poco rumore, nessuna opposizione. Un insediamento che ricade, in parte, anche nel territorio del comune di Santa Fiora.