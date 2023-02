Vaga per ore con l’auto in stato confusionale

di Laura Valdesi

SIENA

Sembrava che ci fosse stato un incidente, all’inizio. Poi si è capito che l’intervento era più delicato. Complesso. Nessuno scontro con altre vetture, neppure un fuori strada. Ma soltanto un uomo di 75 anni in difficoltà che aveva perso l’orientamento e a cui serviva aiuto. Per ore, almeno 7 da quando lunedì, poco prima delle 16, è scattato l’allarme ai vigili del fuoco, ha continuato a muoversi nella zona della Montagnola senza che la macchina dei soccorsi potesse esplicare appieno il suo potenziale in quanto risultava impossibile restringere l’area in cui si trovava, muovendosi in continuazione con la macchina. Alla fine, quando già si temeva che dovesse trascorrere fuori una notte particolarmente fredda, è stato trovato. E portato in ospedale per accertamenti. In salvo. Grazie alla tenacia dei pompieri, alla costanza dei carabinieri e alle tante squadre di volontari che già si erano messe in moto per cercare l’anziano in difficoltà. Grazie alla prefettura, subito informata. Una bella storia, in fondo, che racconta di una comunità ancora capace di mobilitarsi. E di un sistema di protezione civile e soccorsi che funziona.

Pochi minuti prima delle 16 l’attivazione dei pompieri. Ma non si trattava di un incidente, hanno scoperto presto i carabinieri. PIuttosto di un pensionato che, forse, voleva tornare a casa ma aveva perso l’orientamento nella zona fra Rosia e la Montagnola. Con sè un paio di cellulari. Però quello che consentiva ai vigili del fuoco di geolocalizzarlo si era scaricato, l’altro era un modello troppo vecchio. Non riusciva a stare fermo in un punto, purtroppo, continuava a girare senza sosta. Impossibile, alla luce di questa situazione, iniziare ricerche e battute in una zona precisa. Un susseguirsi di speranze, poi delusioni. Se almeno si fosse trovata l’auto tutte le risorse umane e tecnologiche avrebbero potuto convergere lì. Poi, quando già la temperatura era sotto zero, intorno alle 23, la segnalazione di quella vettura nella zona di Borgo Pretale a Sovicille. Sono corsi là, c’era un uomo sdraiato in terra vicino all’auto leggermente in fossetta. Era il 75enne che stavano cercando da ore e ore. Molto confuso ma respirava. Era vivo.