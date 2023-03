Vaccino contro la salmonellosi non tifoidea La ricerca con 5,5 milioni di fondi Ue

In Rettorato all’Università di Siena, il meeting annuale di PEDVAC-iNTS, progetto internazionale finanziato dall’Ue con oltre 5,5 milioni di euro per promuovere lo sviluppo clinico di un vaccino contro la salmonellosi non tifoidea invasiva. Il progetto è coordinato dall’Associazione Sclavo Vaccines e coinvolge, oltre all’Università di Siena, sette istituzioni tra accademie, istituti di ricerca, imprese e onlus di Europa ed Africa; con coordinatrice Donata Medaglini, prorettore dell’ateneo senese. La salmonellosi invasiva non tifoidea è una malattia infettiva negletta endemica nell’Africa sub-sahariana, che colpisce principalmente i bambini sotto 5 anni e i soggetti immunocompromessi, con un elevato tasso di mortalità, stimato al 14 per cento. La diagnosi complicata dalle condizioni di estrema povertà delle zone endemiche e l’aumento della resistenza agli antibiotici della Salmonella confermano l’urgenza dello sviluppo rapido di un vaccino al momento non disponibile. Il team di ricerca condurrà uno studio pediatrico di Fase II in Ghana, paese in cui la malattia è endemica; per arrivare al vaccino iNTS-GMMA, basato sulla tecnologia GMMA sviluppata da GSK Vaccines Institute for Global Health.