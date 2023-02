Vaccini antiCovid validi anche per chi ha l’Hiv

"Con l’obiettivo di ottimizzare risorse e mezzi da tempo andavamo cercando la collaborazione sul territorio fra ospedali e finalmente nell’estate scorsa è partita la programmazione integrata fra Scotte e Asl Sud Est in ambito di chirurgia robotica: abbiamo già fatto poco meno di 20 interventi in collaborazione con gli urologi e ginecologi di Campostaggia, a breve partiremo con Nottola". Inizia così il dottor Gabriele Barbanti, direttore Urologia dell’Azienda ospedaliera Senese, ad illustrare la programmazione di area vasta. A differenza della chirurgia pediatrica e dell’ematologia, in cui a viaggiare sul territorio sono i professionisti del policlinico, in questa caso, essendo il robot alle Scotte, sono i professionisti dell’Asl ad arrivare a Siena al seguito dei pazienti.

Direttore, cosa prevede la collaborazione di area vasta?

"Consente a professionisti di ospedali periferici di fare attività specialistiche al momento disponibili solo nell’ospedale di riferimento dell’area, che per la provincia di Siena è il policlinico Le Scotte. Il tutto a beneficio del paziente, che può essere seguito in tutto il percorso terapeutico dal suo specialista di fiducia, quello dell’ospedale presso il quale è in cura".

Come funziona?

"Abbiamo protocolli diagnostici e terapeutici comuni con i chirurghi di Nottola e Campostaggia, che vengono ad operare a Siena i loro pazienti, da noi coadiuvati. Il paziente fa la pre-ospedalizzazione e poi è operato alle Scotte, ma torna per il resto del percorso di cura nel suo ospedale di riferimento. La speranza è in futuro di ampliare la collaborazione, anche per controlli e consulenze".

La chirurgia robotica in quali casi è utilizzata?

"Riguarda molte specialità: oggi la metà degli interventi sono in urologia e in parte minore in ginecologia. Poi la chirurgia generale passa per il robot: bariatrica, chirurgia toracica, pediatrica, i trapianti e anche l’area di otorinolaringoiatria. L’incremento degli interventi con robot nel mondo è pari al 15 % ogni anno rispetto al precedente".

Tutto ruota intorno al robot?

"In Toscana ci sono 11 robot, ma mentre Nord ovest e Toscana Centro hanno come riferimento gli ospedali di Pisa e di Firenze, la Toscana Sud ha il problema di un’estensione enorme con una densità di popolazione però minore rispetto alle altre due zone. Nell’area vasta Sudest ci sono 3 robot, negli ospedali di Siena, Arezzo e Grosseto ed eseguono mediamente 400 interventi l’anno. Ogni giorno vengono eseguiti, tenendo conto delle diverse specialità e complessità, due o tre interventi".

Paola Tomassoni