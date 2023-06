Vaccinarsi contro il papilloma virus Open day dai pediatri e nei centri toscani

Tutto pronto per l’open day di due giorni, il 9 e 10 giugno, per vaccinarsi contro il papilloma virus. Il venerdì ci si potrà rivolgere ai pediatri, che nelle settimane scorse hanno inviato un invito ai genitori dei propri pazienti. Il sabato, dalle 11 alle 17, ci si potrà recare invece, senza prenotazione, in 23 centri vaccinali delle tre Asl Toscane: nella nostra provincia Asl Sud Est mette a disposizione, fra i suoi 10 centri, il dipartimento prevenzione di Siena, l’ambulatorio vaccinazioni degli Ospedali riuniti a Montepulciano e il distretto di Poggibonsi.

Il vaccino contro il papilloma virus è gratuito e riguarda tanto le femmine quanto i maschi, arma di prevenzione per entrambi contro alcuni tumori degli organi genitali. Ci si vaccina dagli 11 anni in su; dopo la prima iniezione è previsto un richiamo a sei mesi di distanza.

In particolare si possono vaccinare, gratuitamente, i ragazzi nati dal 2006 in poi, fino al diciottesimo compleanno e le ragazze nate dal 1993 fino a 26 anni. Oltre, si può richiedere comunque di vaccinarsi, ma si deve compartecipare al costo. Si calcola che il 75 per cento delle persone entrino in contatto con il virus Hpv almeno un volta nella vita. L’infezione registra il picco più alto nelle giovani donne attorno ai venticinque anni di età e un secondo verso i quarantacinque. Negli uomini la percentuale è costante nel corso della vita.