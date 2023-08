Va presto riparato l’orologio del palazzo del Podestà

A San Gimignano il sindaco è alla ricerca di un buon orologiaio per ridare voce al meccanismo plurisecolare orologio della torre e del palazzo del Podestà di piazza Duomo. "Quando risentiremo la voce dell’orologio? La voce dei sangimignanesi. Oltre all’orologio è rimasto muto anche il Campanone della torre Grossa per le forti vibrazioni sulle pareti del palazzo pretorio, dal battito e della grossa campana. Suonano invece le campane del Duomo, in Sant’Agostino e dalle monache di clausura di San Girolamo. Mentre il suono del monumentale orologio del già palazzo del ‘Podestà’ che si affaccia sulla piazza quel rintocco è rimasto nella memoria. Aveva cominciato a battere le ore dal XV° secolo come racconta la storia.

Romano Francardelli