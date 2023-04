Va in scena ’Selezione naturale’ La Macchina del Suono a teatro

Al Teatro Pinsuti di Sinalunga arriva domani alle 21.15 lo spettacolo ‘Selezione Naturale’, prodotto da La Macchina del Suono e scritto dall’autore catalano Xavi Moratò, vincitore del premio Ciutat de Manacor de Teatro Jaume Vidal 2015. In scena ci sono Fabrizio Checcacci, Roberto Andrioli e Lorenzo Degl’Innocenti, per la regia di Alessandro Maggi. Con il pretesto di un’intervista a Eric, cantante di successo, prima del concerto del secolo, Max e Piero sequestrano l’artista e chiedono un riscatto impossibile da ottenere, per opporsi con un gesto eclatante a un sistema che ritengono irrecuperabile.

"Attraverso un dialogo a tre serrato e sempre instabile tra dramma e commedia – spiegano i curatori della rassegna teatrale – la mediocrità della società di oggi scandisce la sequenza dei passaggi drammaturgici con chirurgica precisione, con gli stessi atti denominati ‘primo, secondo, terzo BOOM’.

Lo spettacolo fa emergere caratteri, personalità, problemi di vita dei tre personaggi, la loro umanità fragile e le loro ambizioni deluse, ma anche la stupidità umana, la ricerca di denaro facile, il declino dei valori e della cultura". ‘Selezione Naturale’ è prodotto da la Macchina del Suono, scritto Xavi Morató, con la traduzione testi di Annamaria Martinolli. Scene e costumi sono di Stefania Bocchia, musica di Fabrizio Checcacci e Cosimo Zannelli. Prossimo appuntamento al Pinsuti, venerdì 28 con Lucia Poli in ‘La pianessa’, con Marco Scolastra al pianoforte. Un tributo al genio multiforme e poliedrico di Alberto Savinio.

La stagione di prosa si concluderà poi giovedì 18 maggio con ‘Don Chisciotte: tragicommedia dell’arte’. Soggetto originale e regia di Marco Zoppello, che va in scena insieme a Michele Mori nell’avventura di una delle coppie comiche più famose della storia della letteratura, filtrate dall’estro dei due saltimbanco che arrancano nel tentativo di procrastinare l’esecuzione, tra mulini a vento ed eserciti di pecore. Ancora due spettacoli, infine, per la stagione dedicata ai ragazzi della domenica pomeriggio. Il 30 aprile andrà in scena ‘Renart: processo a una volpe’, con Filippo Tampieri per la regia di Tommaso Bianco , e il 7 maggio ‘Cipì’, con Giorgio Scaramuzzino, Alessia Candido, Gianluca Gabriele ed Eleonora Longobardi, per la regia di Luana Gramegna.

Riccardo Bruni