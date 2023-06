Va in coma, muore a 49 anni: medici indagati per omicidio colposo

Siena, 21 giugno 2023 – Oltre tre anni per chiudere il cerchio sulla morte di un 49enne senese, autista di bus, spirato dopo il coma ed essere stato ricoverato per alcuni mesi in una clinica per la riabilitazione in provincia di Arezzo. Era il 27 febbraio 2020. Uno choc per la famiglia – lasciava la compagna ed un figlio piccolo, altri due invece più adulti – che aveva voluto capire se quella morte prematura poteva essere evitata. Se esistevano insomma responsabilità nel calvario del 49enne, noto contradaiolo e in passato titolare anche di un locale in centro a Siena.

L’inchiesta coordinata dal pm Niccolò Ludovici sulla morte dell’uomo, come detto, è chiusa. Due gli indagati per omicidio colposo, si tratta di medici del policlinico delle Scotte, assistiti dagli avvocati Vincenzo Bonomei e Riccardo Lottini. Che adesso avranno venti giorni per depositare memorie, oppure chiedere di essere ascoltati o, ancora, domandare ulteriori approfondimenti al fine di chiarire le rispettive posizioni.

La vicenda sanitaria poi finita in tragedia infatti, secondo la ricostruzione della procura che dovrà comunque passare il vaglio del giudice, avrebbe preso origine proprio a Siena. In quanto l’autista si sarebbe recato al pronto soccorso del policlinico in ambulanza perché si sentiva male. Un lungo iter di accertamenti che è stato scandito passo dopo passo dagli investigatori, i quali si sarebbero soffermati in particolare sulle dimissioni del paziente che sarebbero state volontarie. L’indomani sarebbe dovuto tornare per sottoporsi ad un altro esame ma, in realtà, il 49enne avrebbe dovuto essere trattenuto al policlinico e ricoverato. Cosa che era poi accaduta. Era entrato in coma e, nonostante il lungo e successivo ricovero nella clinica di riabilitazione a Montevarchi, nell’Aretino, si era spento il 27 febbraio 2020. Un aspetto da chiarire è se l’autista era stato correttamente informato del suo quadro sanitario e dunque degli eventuali rischi prima di lasciare Le Scotte e tornare a casa.