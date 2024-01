’Va dove ti porta il bus’ a scuola. La mobilità pubblica spiegata in classe

Dopo il successo dell’edizione 2023, con oltre 50 classi e centinaia di studenti, torna anche per il 2024 il progetto di Autolinee Toscane, organizzato assieme all’Ufficio Scolastico Regionale, ’Va’ dove ti porta il Bus’. Obiettivo generale del progetto è fornire gli strumenti di base per muoversi in autonomia nella città, sviluppare il senso di appartenenza al proprio territorio, favorire l’immagine del bus, non solo come mezzo di trasporto, ma anche come mezzo di incontro e socializzazione, sottolineare l’importanza del ’bene pubblico’ per la collettività. In particolare, il progetto mira a rappresentare il viaggio in bus come un’occasione per conoscere la città, stimolare l’interesse verso il suo valore culturale, storico-artistico. Per l’edizione 2024 saranno coinvolti i bambini delle classi V della scuola primaria e classi I-II-III delle scuole secondarie di primo grado, di tutti i Comuni in cui Autolinee Toscane svolge il servizio di trasporto pubblico locale urbano. Si prevedono complessivamente 6 ore a classe nel periodo febbraio-maggio. Gli insegnanti interessate a partecipare possono compilare ed inviare il modulo di adesione reperibile sul sito entro il 31 gennaio.